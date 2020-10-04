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ALANYASPOR

Son dakika: Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas açıklaması! Fenerbahçe...

Alanya'dan açıklama geldi! Bakasetas...
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'la ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Akdeniz ekibinin teknik sorumlusu Semih Tokatlı'dan a��ıklama geldi. Tokatlı, "Bakasetas konusunda takdir başkan ve yönetimindir" ifadelerini kullandı. | dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin resmi transfer teklifinde bulunduğu Anastasios Bakasetas için Alanyaspor'dan ilk açıklama da geldi.

Turuncu-yeşilli kulübün teknik sorumlusu Semih Tokatlı, Hatayspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bakasetas konusunda takdir başkan ve yönetimindir. Biz sadece oynayacağımız maça odaklandık" dedi.

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