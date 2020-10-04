Süper Lig: Alanyaspor 6-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Hatayspor'u Luiz Pereira (3), Bakasetas, Bareiro ve Moubandje'nin attığı gollerle 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 4. haftasındaki Akdeniz derbisinde Aytemiz Alanyaspor ile Hatayspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 18. dakikada Anastasios Bakasetas, 23, 67 ve 77. dakikalarda Luz Pereira, 34. dakikada Adam Bareiro ve 45+2. dakikada François Moubandje'nin attığı gollerle 6-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 10'a çıkararak liderliğe yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Hatayspor ise 7 puanla 7. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
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