24 Eylül 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Rosenborg - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Eleme Turu'nda temsilcimiz deplasmanda 'a konuk oluyor. Tarihinde ilk defa Avrupa maçına çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor'da heyecan dorukta. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla 'ne katılım hakkı kazanan , 3. 'nda 'a konuk oluyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Rosenborg - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rosenborg - Alanyaspor maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rosenborg: Hansen, Reitan, Hovland, Eyjolfsson, Konate, Konradsen, Zachariassen, Asen, Ceide, İslamovic, Holse

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro, Bakasetas

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rosenborg ile karşılaşacak ve bu maçı kazanması halinde play-off turuna çıkacak olan Alanyaspor, Norveç deplasmanı için yola çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi yolculuğu başladı. 'e ait Boeing 737-800 uçağıyla ile birlikte Gazipaşa Havalimanı'ndan havalanan Alanyaspor kafilesi, kampa gireceği Norveç'in Trondheim şehrine uçtu. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı , Aytemiz Alanyaspor'un başarılı olacağına inandıklarını ve bir takımının Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyor olmasından ve bu başarıya destek veriyor olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

"BİZE GURUR VEREN BİR İŞ BİRLİĞİ"

Alanyaspor ile hayata geçirdikleri sponsorluk hakkında bilgi veren Yıldıray Karaer, "Antalya'da doğan ve ülkemizi başarıyla temsil eden bir marka olarak Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olan Alanyaspor'a, UEFA Avrupa Ligi maçları için ulaşım sponsoru olmaktan dolayı gururluyuz. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'un sürdürülebilir ve profesyonel yapısıyla istikrarlı başarılarını sürdüreceğine eminiz. Kendilerine Rosenborg maçı öncesinde başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada alınacak sonuç ne olursa olsun Antalyalılar olarak kendileriyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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