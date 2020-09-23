23 Eylül 2020, Çarşamba

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Alanyaspor Rosenborg maçı için Norveç'e gitti

Alanyaspor Rosenborg maçı için Norveç'e gitti
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

3. ön eleme turunda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak olan Aytemiz , Norveç'e gitti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelen turuncu yeşilli kafile, Gazipaşa Havalimanı'ndan Corendon Havayolları'na ait özel uçakla Norveç'e hareket etti.

'un Norveç kafilesi, Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, , , Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Efkan Bekiroğlu, Davidson, , Bareiro, Babacar, Siopis, , Ahmet Gülay, Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Güneş ve Hasan Ayaroğlu'ndan oluştu.

Turuncu yeşilli takım, 3. eleme turunda yarın Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak.

Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

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