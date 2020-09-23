Alanyaspor Rosenborg maçı için Norveç'e gitti
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, Norveç'e gitti.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelen turuncu yeşilli kafile, Gazipaşa Havalimanı'ndan Corendon Havayolları'na ait özel uçakla Norveç'e hareket etti.
Alanyaspor'un Norveç kafilesi, Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Mustafa Pektemek, Bareiro, Babacar, Siopis, Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Güneş ve Hasan Ayaroğlu'ndan oluştu.
Turuncu yeşilli takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak.
Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
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