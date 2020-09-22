Hasan Çavuşoğlu:Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi.
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu Bakasetas transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde Fenerbahçe ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." dedi.
"KANAT OYUNCUSU TRANSFER EDECEĞİZ"
Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Transfer çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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