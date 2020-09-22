22 Eylül 2020, Salı

ALANYASPOR

Hasan Çavuşoğlu:Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi.

Başkan transferi açıkladı! Bakasetas...
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

'e 2'de 2 yaparak başlayan 'da başkan Bakasetas transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Başkanı , "Bakasetas için kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi. Sezon öncesi kamp döneminde ilgilendiğini söylemişti ama resmi teklif gelmedi. Bizim istediğimiz rakamlar belli. Bakasetas'a ciddi bir teklif gelseydi değerlendirebilirdik." dedi.

"KANAT OYUNCUSU TRANSFER EDECEĞİZ"

Rosenborg maçı hakkında konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Çalışmalarımızın yansımalarını alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. çalışmaları var. Bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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