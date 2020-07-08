Erol Bulut Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu! "Daha fazla olabilirdi"
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-1'lik skorla geçen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut galibiyetin ardından konuştu. Bulut, "Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi" dedi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, Galatasaray'a karşı iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen daha farklı galip gelecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.
Erol Bulut şu ifadeleri kullandı:
"DAHA FAZLA OLABİLİRDİ"
Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz.
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