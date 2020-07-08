08 Temmuz 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Erol Bulut Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu! "Daha fazla olabilirdi"

Galibiyetin ardından konuştu! Daha fazla olabilirdi
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-1'lik skorla geçen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut galibiyetin ardından konuştu. Bulut, "Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi" dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'a karşı iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen daha farklı galip gelecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.
Erol Bulut şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig: Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

"DAHA FAZLA OLABİLİRDİ"

Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz.

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