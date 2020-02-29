29 Şubat 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Fernandes 7 gole ulaştı

Fernandes 7 gole ulaştı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Alanyaspor'un yıldızı Junior Fernandes, skorer kimliğini Beşiktaş karşılaşmasında da konuşturdu.

Alanyaspor'un yıldızı Junior Fernandes, skorer kimliğini Beşiktaş karşılaşmasında da konuşturdu. Sağdan gerçekleşen atakta arka direkte topa çok iyi yükselen 31 yaşındaki futbolcu, net bir kafa vuruşuyla Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u avlamayı başardı. Fernandes bu sezon 7. defa ağları sarstı. 4 maçtır gol atamıyordu. Tecrübeli oyuncunun ayrıca 5 de asisti var. Toplamda 12 gole direkt etki etti.
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