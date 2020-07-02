TFF Tahkim Kurulu Alanyaspor'un cezasını onadı!

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşmış ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ermişti. Maç sonrasında çıkan olaylara dair TFF Tahkim Kurulu kararını verdi ve cezaları onadı.

Tükiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor - Alanyaspor maçına ilişkin verdiği cezaları onadı.

İşte yapılan o açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 02 Temmuz 2020 günlü (26) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/89- K.2020/140

Muğla Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Yağzı Rüştü Aktaş ve Erbaa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.01.2020 tarih ve E.2019/584 - K.2020/74 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 02.07.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Muğla Spor Kulübü Derneği'nin Vekili Av. Ercan Sevdimbaş, futbolcu Yağız Rüştü Aktaş Vekili Av. İbrahim Erolcan Ustaoğlu ve Erbaa Spor Kulübü Derneği'nin Vekili Av. Mehmet Aygün'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/137- K.2020/141

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İdarecileri Fatih Göçmenoğuları ve Muhammet Abdülkadir Ak ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/810 K.2019-2020/961 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 02.07.2020 Perşembe günü saat 15:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kulüp Vekili Av. Sami Dinç'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 7 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin İdarecisi Fatih Göçmenoğuları'nın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 7 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin İdarecisi Muhammet Abdülkadir Ak'ın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 14 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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