19 Haziran 2020, Cuma

ALANYASPOR

Erol Bulut'un odasında dikkat çeken detay! Fatih Terim...

Erol Bulut'un odasında dikkat çeken detay! Fatih Terim...
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

yarı final rövanş mücadelesinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Alanyaspor'da teknik direktör 'un galibiyet pozundaki detay gözlerden kaçmadı.

Alanyaspor teknik direktörü , takımının finale yükselmesinin ardından stattaki odasından ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Instagram hesabından "Tebrikler Takım" yazan genç teknik adamın odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Adı Fenerbahçe'yle de yoğun şekilde anılan başarılı teknik adamın duvarında, Alanyaspor'un Galatasaray'ı İstanbul'da elediği mücadelede atılan golün ardından Bulut'un Fatih Teerim'in tam karşısında sevindiği fotoğraf bulunuyordu.

Trabzon'un finalde rakibi Alanya! haberin devamı

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