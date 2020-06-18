Erol Bulut'un odasında dikkat çeken detay! Fatih Terim...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (3) ve Ceyhun Gülselam kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.