Alanyaspor antrenmanında 4 eksik!
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde konuk edeceği Gaziantep FK maçına hazırlanıyor. İdmanda hafif sakatlığı bulanan Bakasetas takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları devam eden Marafona, Siopis ve Baiano ise idmana katılmadı.
Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Cumartesi günü saat 17.00'de Bahçeşehir Okulları Oba Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı sabah idmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan ve kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı olan kısmında turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Futbolcular idmanı çift kale taktik maçla tamamlandı. Hafif sakatlığı bulanan Bakasetas takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Marafona, Siopis ve Baiano ise idmana katılmadı. Alanyaspor hazırlıklarını tesislerinde yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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