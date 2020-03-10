10 Mart 2020, Salı

ALANYASPOR

Bulut’a henüz teklif gitmedi

Bulut’a henüz teklif gitmedi
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

'un menajeri Volkan Küçük, F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."

Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük, F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."
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