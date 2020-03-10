Bulut’a henüz teklif gitmedi

Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük, F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."

DİĞER

ALANYASPOR HABERLERİ

ErolBulut'un menajeri Volkan Küçük, F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."