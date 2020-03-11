Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları basit harcıyoruz

Ayemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi oynamalarına rağmen maçta 3 puan alamadıklarını söyledi. Bulut, "İyi oynadığımız maçlar zaten ortada. Beşiktaş maçından sonra da açıklama yapmıştım. İyi oynamadığımız halde haklı olarak mağlup olduğumuzu söylemiştim" dedi.

İyi oynamalarına rağmen haftalardır 3 puanı alamadıklarını aktaran Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınabilecek daha 27 puanın olduğu belirterek, "Biz maksimum şekilde puan alıp ligi iyi yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu hafta galibiyetle yolumuza devam ederiz" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor bu maçın hazırlıklarını bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi oynamalarına rağmen haftalardır 3 puanı alamadıklarını vurguladı. Bulut, "İyi oynadığımız maçlar zaten ortada. Beşiktaş maçından sonra da açıklama yapmıştım. İyi oynamadığımız halde haklı olarak mağlup olduğumuzu söylemiştim. Diğer maçlara baktığımızda Sivasspor, Gençlerbirliği ve Rizespor maçı olsun yakaladığımız net gol pozisyonları var değerlendiremediğimiz. Niketim puansız veya 1 puanla bu maçlardan ayrıldık. Maalesef ilk yarının aynı dönemlerine girdik. Gol kaçırma pozisyonlarımız çok oluyor. Basit yakaladığımız pozisyonları harcıyoruz" diye konuştu.



"İNŞALLAH BU HAFTA GALİBİYETLERLE YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Gaziantep FK karşısında galibiyet almak istediklerini söyleyen Bulut, "Tabii bu bizi üzüyor ama inşallah bu hafta Gaziantep karşısında yakaladığımız pozisyonları oynadığımız Rizespor maçında ilk yarısındaki tempoyla aynı şekilde 90 dakika boyunca sürdürüp galip gelmek istiyoruz. Şu an 40 puandayız, onun üstünde olmak istiyoruz. Alınabilecek 27 puan var. Biz maksimum şekilde puan alıp ligi iyi yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu hafta galibiyetle yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.



"ELİMİZDEKİ FUTBOLCULARLA EN İYİSİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Takımdaki sakat futbolcular hakkında da bilgi aktaran Bulut, "Birkaç futbolcumuz sakat durumda. Bakasetas, Caulker, Siopis olsun, Marafona aldığı darbeden dolayı bir sakatlığı var. Beni herkes bildiği gibi hiç bir zaman bahanenin arkasına saklanmam. Elimizdeki futbolcularla en iyisi yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"BULUNDUĞUMUZ KONUMDAN DAHA İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kupada final oynamak istediklerini belirten Bulut, şunları söyledi:

"Ama onun dışında da ligde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki şu an rahatız, 6. sıradayız. Bulunduğumuz konumdan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularım bunun bilincinde ve benim onlara verdiğim mesajlarım bu doğrultuda. Söylediğim gibi; 27 puan alacak bir kapasiteye sahip bu takım. Biz maksimum puan almaya çalışacağız."

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