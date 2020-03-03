04 Mart 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanyaspor'da yarı final heyecanı!

Alanyaspor'da yarı final heyecanı!
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Aytemiz rakibi 'u saf dışı edip finale adını yazdırmak istiyor. 'un öğrencileri deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

'nda tarihinde ilk kez yarı final maçına deplasmanında çıkacak olan Alanyapor, ilk maçtan avantajlı bir skor ile dönmeyi hedefliyor.

Ligde başarılı bir performans gösteren Aytemiz 'da 'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 'na adını yazdırmasıydı.

CAMPOS FORMA GİYEMEYECEK

Turuncu-yeşilliler tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde, final hesapları yapıyor. Ligdeki başarılı performansını kupada da sürdüren Alanyaspor'da, sakatlığı devam eden , bu maçta görev alamayacak. Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. 4. Tur'da İnegölspor'u kupanın dışına iten Alanyaspor, 5. Tur'da 'u, Son 16 Turu'nda 'yı eledi. Turuncu-yeşilli ekip, çeyrek finalde ise 'ı saf dışı bırakmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

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