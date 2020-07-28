28 Temmuz 2020, Salı

ALANYASPOR

Türkiye Kupası finali öncesi Alanyaspor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı!

Test sonuçları açıklandı! Alanyaspor...
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

Sezonun flaş takımı Aytemiz , finalinde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi tüm takıma corona virüsü testi yapıldı. Alanyaspor sosyal medya hesabından test sonuçlarını açıkladı.

finali'nde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yapılan corona virüsü test sonuçları açıklandı. Alanyaspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize, Trabzonspor maçı öncesi uygulanan Covid 19 testlerinin tüm sonuçları negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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