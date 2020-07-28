Türkiye Kupası finali öncesi Alanyaspor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı!

Sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi tüm takıma corona virüsü testi yapıldı. Alanyaspor sosyal medya hesabından test sonuçlarını açıkladı.

Türkiye Kupası finali'nde Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yapılan corona virüsü test sonuçları açıklandı. Alanyaspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize, Trabzonspor maçı öncesi uygulanan Covid 19 testlerinin tüm sonuçları negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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