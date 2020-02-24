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Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde cuma günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.
1,5 saat süren antrenmanda, Juanfran ve Djalma Campos sadece ilk yarıda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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