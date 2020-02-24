24 Şubat 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Aytemiz , 'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz , 'in 24'üncü haftasında evinde cuma günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.

1,5 saat süren antrenmanda, Juanfran ve sadece ilk yarıda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Antalyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Yiğidolar 4 maç sonra kazandı! Yiğidolar 4 maç sonra kazandı!
Bu yarışın her zaman içinde olacağız "Bu yarışın her zaman içinde olacağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör