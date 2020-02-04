Alanyaspor gaza bastı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor engelini 2-1'le geçen Alanya, 5'te 5 yaparak yeniden zirveye ortak oldu. 16. haftada deplasmandaki 5-1'lik Denizli galibiyetiyle kazanma serisine başlayan Akdeniz ekibi, Sivas'ın 3 puan gerisinde 38 puanla 4. sıraya çıktı.

Bu başarıda Senegalli golcü Cisse'nin payı çok büyük. 34 yaşındaki golcü, Malatya karşısında 1 gol, 1 asistle oynarken, son 5 maçta 6 kez ağları havalandırmayı başardı. Bu hafta Kadıköy'de F.Bahçe önünde ter dökecek Erol Bulut'un öğrencileri, şampiyonluğun güçlü adayı rakibinden de puan almanın planlarını yapıyor.