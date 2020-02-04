04 Şubat 2020, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor gaza bastı

Alanyaspor gaza bastı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'de  engelini 2-1'le geçen Alanya, 5'te 5 yaparak yeniden zirveye ortak oldu. 16. haftada deplasmandaki 5-1'lik galibiyetiyle kazanma serisine başlayan ekibi, 'ın 3 puan gerisinde 38 puanla 4. sıraya çıktı.

Bu başarıda Senegalli golcü Cisse'nin payı çok büyük. 34 yaşındaki golcü, karşısında 1 gol, 1 asistle oynarken, son 5 maçta 6 kez ağları havalandırmayı başardı. Bu hafta 'de F.Bahçe önünde ter dökecek Erol Bulut'un öğrencileri, şampiyonluğun güçlü adayı rakibinden de puan almanın planlarını yapıyor.

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