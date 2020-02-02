02 Şubat 2020, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor'da N'Sakala Galatasaray maçında yok

Yıldız isim Galatatasaray maçında yok!
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 20. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 60. dakikasında kırmızı kart gören Alanyasporlu N'Sakala, hafta arasında oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

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