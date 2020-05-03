03 Mayıs 2020, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor yarın topbaşı yapacak

Alanyaspor yarın topbaşı yapıyor!
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Liglerin başlaması için geri sayım sürerken Aytemiz 'un da programı netleşmeye başladı. Turuncu yeşilli takım 4 Mayıs'ta 'nde toplanacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 'in yaptığı toplantılar sonrası 'in haziran ayında başlaması beklenirken, takımlar da bir bir birlikte yapacakları idmanlara başlıyor.

Aytemiz Kulübü de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına 4 Mayıs (yarın) itibariyle 'nde gruplar halinde başlayacak. Takımın başarılı yıldızlarından Efecan Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın yarın toplanacağını duyurdu.

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