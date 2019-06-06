06 Haziran 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Aytemiz , ile yollarının ayrılmasının ardından ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.

Spor Toto ekiplerinden A. yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" denildi.

Erol Bulut son olarak Süper Lig takımlarından E. 'u çalıştırmıştı.

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