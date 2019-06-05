05 Haziran 2019, Çarşamba

ALANYASPOR

Erol Bulut: Alanyaspor'la prensipte anlaştık

Erol Bulut: Alanyaspor'la prensipte anlaştık
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Teknik Direktör , 'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

'la yolların ayrıldığını açıklayan 'da dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon 'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak. Yaşanan süreç öncesinde İHA'ya konuşan Bulut, şu anda 'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı.

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