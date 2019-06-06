06 Haziran 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık

Erol Bulut ile prensipte anlaştık
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Aytemiz Başkanı , teknik direktörlük görevi için ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Aytemiz 'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 'la anlaşma sağlandı. Son olarak Evkur 'da görev alan Erol Bulut'la prensipte anlaştıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı , "Ortak bir noktada anlaştık. Önümüzde hafta içinde sözleşme imzalayacağız" dedi.



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