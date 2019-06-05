05 Haziran 2019, Çarşamba
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Turuncu-Yeşilli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.
Aytemiz Alanyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde gelecek sezon için anlaşmaya sağlanamadığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun 13'üncü haftasında 12 puanla devraldığı Alanyaspor'u 44 puana taşıyan ve ligi 9'uncu sırada bitiren Sergen Yalçın ile yola devam edilmeyecek.
Turuncu-Yeşilli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.
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