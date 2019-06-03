03 Haziran 2019, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da Manu kuyruğu

Akhisarsporlu Manu için kuyruğa girdiler
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Spor Toto 'e veda ederek 7 sezonluk macerasını noktalayan 'da transfer en gözde ismi Elyvis Manu oldu.

Gelecek sezon yeşil-siyahlılarda kalmak istmeyen ve kariyerini 'de sürdürmeyi planlayan Hollandalı golcüye başta olmak üzere, eski takımı , ve 'nın talip olduğu öğrenildi. Ege ekibinin 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli isteyeceği vurgulandı.

10 GOL ATTI
Geride bıraktığımız sezon başında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan Elvis Manu, formasıyla 28 Süper Lig, 7 , 6 Avrupa Ligi ve 1 de maçına çıktı. Toplamda 10 gol atanh Hollandalı özellikle 3-0 kazanılan ve maçlarında sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Akhisarspor'da Manu'nun yanı sıra diğer yabancı futbolcular Miguel Lopes, Sissoko ve Serginho'ya da birçok kulüpten teklif geldiği ifade edildi.

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