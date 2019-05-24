24 Mayıs 2019, Cuma

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor Süper Lig'e veda maçında

Akhisarspor Süper Lig'e veda maçında
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Spor Toto 'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, son hafta maçında yarın 'a konuk olacak.

2012-2013'ten bu yana 'de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, sezonu maçıyla tamamlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Haftaya 26 puanla son sırada giren ve ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ege temsilcisi, ilk devrede rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
Akhisarspor'a Süper teselli Akhisarspor'a "Süper" teselli
Kayseri son nefeste Kayseri son nefeste
İşte Akhisarspor - Galatasaray maçının özeti İşte Akhisarspor - Galatasaray maçının özeti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör