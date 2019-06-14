14 Haziran 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

TFF Süper Kupa 2019'un adresi belli oldu

Süper Kupa finalinin adresi belli oldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

, ile Akhisarspor arasında oynanacak finalininin 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Eryaman Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
TFF'den beIN Sports açıklaması TFF'den beIN Sports açıklaması
Sumudica Gazişehir Gaziantep'i açıkladı Sumudica Gazişehir Gaziantep'i açıkladı
Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör