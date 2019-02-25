25 Şubat 2019, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da rüya kabusa döndü

Akhisarspor'da rüya kabusa döndü
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

'dan çıkan bir ilçe takımı olarak 7 yıldır Spor Toto 'de yer alan için rüya gibi başlayan sezon kabusa döndü.

Geçen yıl tarihinde ilk kez 'nı, bu sezon başında ise 'yı kazanıp Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , çifte kupayla girdiği sezonda küme düşmeye her hafta bir adım daha yaklaşıyor. Dev rakipleri arasında mütevazı bütçeyle yıllardır lige tutunmayı başaran yeşil-siyahlılar, bu sezon 8 maçtır galibiyete hasret kalınca düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Son olarak deplasmanına çıkan yeşil-siyahlılar, kendisine moral ve umut getirecek 1 puanı uzatmada kaleci Lukac'ın inanılmaz hatasıyla kaybetti.

Lopes, Güray, , Dany, Eray, Josue ve Serginho'dan yoksun olan Akhisarspor'da kaleci Fatih ve sağ bek Vrsajevic de son anda sakatlanınca takım zorlu deplasmana 9 eksikle çıktı. Güçlü rakibine 90 dakika direnen Akigo'da bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda ilk kez eldivenleri giyerek maç boyunca birçok pozisyonda kalesinde gol izni vermeyen file bekçisi Lukac, 90+5 dakikada yaptığı hatayla takımı puandan etti. Ligde 23 hafta sonunda 18 puanla son sırada olan, kalan 11 maçta kendisi gibi düşme korkusu yaşayan rakipleriyle deplasmanda oynama handikapı bulunan Akhisar, mutlu başladığı sezonda kurtuluş mücadelesi verecek.

HAMZAOĞLU'YLA BÜYÜK UÇURUM
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor'da yönetimin teklif götürdüğü takımın eski çalıştırıcı 'yla arada büyük fark olduğu öğrenildi. Yönetimin önerdiği parayla Hamzaoğlu'nun talebi arasındaki uçurumun anlaşma imzalanmasını zorlaştırdığı belirtildi. Akhisarspor'u tarihinde ilk kez 'e çıkaran isim olup takımı 2 sezon da devler arenasında çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 2015 yılında Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı. Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçen sezon 'da görev almıştı. Daha önce , İbrahim Üzülmez ve 'la anlaşamayan Akigo'da teknik adam sorununun bu hafta çözülmesi bekleniyor.

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