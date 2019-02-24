24 Şubat 2019, Pazar

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Cem Kavçak: "Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık"

Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2019

Teknik Sorumlusu , maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kavçak, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir mücadele sonunda son saniye golüyle mağlup ayrıldık. Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık. Şuta müsaade vermeyip hücuma gitmek istedik. Savuma anlamında elimizden geleni yaptık ama daha fazla üretip, daha ileri gitmeliydik. Bir maç kaybettik ama 11 maçımız var. Bu ligde kalmak adına her şeyi deneyeceğiz. Bugün aslında mağlup olamadık. Çok şey kazandık. Üstüne giderek devam etmeyiz" dedi.

, takımdaki teknik direktörlük durumu ile ilgili ise "Bana gel derlerse gelirim git derlerse giderim. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



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