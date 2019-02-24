Cem Kavçak: "Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık"
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Kavçak, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir mücadele sonunda son saniye golüyle mağlup ayrıldık. Rakibin baskısına cevap vermeye çalıştık. Şuta müsaade vermeyip hücuma gitmek istedik. Savuma anlamında elimizden geleni yaptık ama daha fazla üretip, daha ileri gitmeliydik. Bir maç kaybettik ama 11 maçımız var. Bu ligde kalmak adına her şeyi deneyeceğiz. Bugün aslında mağlup olamadık. Çok şey kazandık. Üstüne giderek devam etmeyiz" dedi.
Cem Kavçak, takımdaki teknik direktörlük durumu ile ilgili ise "Bana gel derlerse gelirim git derlerse giderim. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
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