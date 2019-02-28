28 Şubat 2019, Perşembe
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için son bilet A Spor ekranlarında!
Giriş Tarihi: 28.02.2019
Türkiye'nin kupasında çeyrek final turu bugün yapılacak son maçla tamamlanıyor.
Ligde sıkıntılı günler geçiren kupanın son şampiyonu Akhisar deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Akigolar, büyük avantajla sahaya çıkacak. Kasımpaşa- Akhisar turunun kazananı, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yarı finalde yarışacak. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde Trabzonspor'u eleyen Ümraniye tarihinde ilk kez finale kalmak için yarışacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarından 20.00'de yayınlanacak.
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