28 Şubat 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için son bilet A Spor ekranlarında!

Yarı final için son bilet A Spor ekranlarında!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Türkiye'nin kupasında çeyrek final turu bugün yapılacak son maçla tamamlanıyor.

Ligde sıkıntılı günler geçiren kupanın son şampiyonu Akhisar deplasmanda ile karşılaşıyor. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Akigolar, büyük avantajla sahaya çıkacak. Kasımpaşa- Akhisar turunun kazananı, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yarı finalde yarışacak. Son 16 turunda 'yi, çeyrek finalde 'u eleyen Ümraniye tarihinde ilk kez finale kalmak için yarışacak. Kritik müsabaka A Spor ekranlarından 20.00'de yayınlanacak.

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