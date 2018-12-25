Akhisarspor beklentilerin altında kaldı

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 17 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 15. sırada kapattı.

Ligde oynadığı keyif veren futbolunu puana yansıtamayan Akhisarspor, sezona teknik direktör olarak Safet Susic ile başladı. Susic yönetiminde istediği sonuçları alamayan Akigolar, deneyimli çalıştırıcıyla yolları ayırarak ligin 7. haftasında eski hocalarından Cihat Arslan ile anlaştı.



SON 6 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Bu sezon Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlılar, ilk yarıda elde ettiği puanla son 6 senenin gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 19 puan elde eden Ege temsilcisi, 2016-2017'de ise 17 maçta 20 puan, 2015-2016'da 29, 2014-2015'de 18 ve 2013-2014'de de 25 puan almıştı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e çıktığı ilk yıl olan 2012-2013 sezonunda ise devreye sadece 15 puan toplayarak girmişti.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ FARKLI YENDİ

Akhisarspor, bu sezon seyircisi önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-siyahlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Akigolar, sahasında Galatasaray'ı 3-0, Göztepe'yi 1-0 ve Fenerbahçe'yi de 3-0 yenerken, Çaykur Rizespor, Sivasspor, BB Erzurumspor ve Konyaspor karşılaşmalarından 1 puanla ayrıldı. Akhisarspor, Trabzonspor ve Bursaspor'a ise evinde boyun eğdi.



DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi. 1 defa da dış sahadan 1 puan çıkartan Akhisar, 6 defa da mağlup oldu. Deplasmanda Beşiktaş, Başakşehir, Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Kayserispor'a karşı mağlubiyet yaşayan Akhisarspor, tek galibiyetini Antalyaspor karşısında aldı. Yeni Malatyaspor deplasmanından ise hanesine 1 puan yazdırdı. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada rakip filelere 19 gol atan Cihat Arslan'ın takımı, kalesinde ise 26 gol gördü.



2018 YILINI 10 GALİBİYET İLE KAPATTI

Öte yandan Akhisarspor, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında toplamda oynadığı 34 müsabakada sadece 10 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, 14 defa da rakiplerine yenildi.



UEFA AVRUPA LİGİ'NE DE VEDA ETTİ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına eleme maçı oynamadan katılan Akhisarspor, grupta oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa sahnesine de erken veda etmiş oldu. Akhisar, grupta Sevilla, Standard Liege ve Krasnodar'a yenilirken, sadece evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Ege temsilcisi, oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 14 gole de engel olamadı.