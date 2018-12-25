25 Aralık 2018, Salı

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor beklentilerin altında kaldı

Akhisarspor beklentilerin altında kaldı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

, Spor Toto 'in ilk yarısını 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 17 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 15. sırada kapattı.

Ligde oynadığı keyif veren futbolunu puana yansıtamayan , sezona teknik direktör olarak Safet Susic ile başladı. Susic yönetiminde istediği sonuçları alamayan Akigolar, deneyimli çalıştırıcıyla yolları ayırarak ligin 7. haftasında eski hocalarından ile anlaştı.

SON 6 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Bu sezon 'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlılar, ilk yarıda elde ettiği puanla son 6 senenin gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 19 puan elde eden Ege temsilcisi, 2016-2017'de ise 17 maçta 20 puan, 2015-2016'da 29, 2014-2015'de 18 ve 2013-2014'de de 25 puan almıştı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e çıktığı ilk yıl olan 2012-2013 sezonunda ise devreye sadece 15 puan toplayarak girmişti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ FARKLI YENDİ

Akhisarspor, bu sezon seyircisi önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-siyahlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Akigolar, sahasında 'ı 3-0, 'yi 1-0 ve 'yi de 3-0 yenerken, , , BB Erzurumspor ve Konyaspor karşılaşmalarından 1 puanla ayrıldı. Akhisarspor, ve Bursaspor'a ise evinde boyun eğdi.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Yeşil-siyahlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi. 1 defa da dış sahadan 1 puan çıkartan Akhisar, 6 defa da mağlup oldu. Deplasmanda Beşiktaş, , Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve 'a karşı mağlubiyet yaşayan Akhisarspor, tek galibiyetini Antalyaspor karşısında aldı. deplasmanından ise hanesine 1 puan yazdırdı. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada rakip filelere 19 gol atan Cihat Arslan'ın takımı, kalesinde ise 26 gol gördü.

2018 YILINI 10 GALİBİYET İLE KAPATTI

Öte yandan Akhisarspor, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında toplamda oynadığı 34 müsabakada sadece 10 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, 14 defa da rakiplerine yenildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE DE VEDA ETTİ

Geçen sezon 'nı kazanarak Avrupa Ligi gruplarına eleme maçı oynamadan katılan Akhisarspor, grupta oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa sahnesine de erken veda etmiş oldu. Akhisar, grupta Sevilla, ve 'a yenilirken, sadece evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Ege temsilcisi, oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 14 gole de engel olamadı.

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