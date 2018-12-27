27 Aralık 2018, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da 3 yolcu

Akhisarsporda 3 yolcu
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2018

'de ilk yarıyı 17 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan , kadro dışı bırakılan Seleznyov'dan sonra yabancılardan Dany ve Larsson'u da gözden çıkardı.

Bu oyunculardan kulüp bulmalarının isteneceği öğrenildi. Dany ve Larsson kulüp bulamayıp ayrılmamak için direttikleri takdirde ligde A takım listesinden elenecekler. Akigo'ya 2016-17 sezonunun devre arasında gelen İsveçli Larsson, bu sezonun ilk haftaları dışında forma giyemedi.

Geçen yıl devre arasında 'dan edilen Dany, bu sezon ligde sadece 4 maçta süre alıp sakatlık problemi yaşadı. Başka bir futbolcuyu kadrodan elemeyi düşünmeyen 'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan 'nun ardından uzun süredir stres kırığıyla oynayan Eray da ameliyat olacak.

Adı 'la anılan takım kaptanlarından da mutlaka kadroda tutulacak. Ara transferde stoper, ön libero ve golcü arayan yeşil-siyahlılar, teklif götürülen 'dan ayrılan 'tan yanıt bekliyor.

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