Akhisarsporda 3 yolcu

Akhisarspor'da 3 yolcu
Süper Lig'de ilk yarıyı 17 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor, kadro dışı bırakılan Seleznyov'dan sonra yabancılardan Dany ve Larsson'u da gözden çıkardı.
Bu oyunculardan kulüp bulmalarının isteneceği öğrenildi. Dany ve Larsson kulüp bulamayıp ayrılmamak için direttikleri takdirde ligde A takım listesinden elenecekler. Akigo'ya 2016-17 sezonunun devre arasında gelen İsveçli Larsson, bu sezonun ilk haftaları dışında forma giyemedi.
Geçen yıl devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen Dany, bu sezon ligde sadece 4 maçta süre alıp sakatlık problemi yaşadı. Başka bir futbolcuyu kadrodan elemeyi düşünmeyen Akhisarspor'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun ardından uzun süredir stres kırığıyla oynayan Eray da ameliyat olacak.
Adı Adana Demirspor'la anılan takım kaptanlarından Bilal Kısa da mutlaka kadroda tutulacak. Ara transferde stoper, ön libero ve golcü arayan yeşil-siyahlılar, teklif götürülen Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'tan yanıt bekliyor.
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