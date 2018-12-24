Akhisarspor 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor ile Konyaspor, Akhisar Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Aykut Çeviker topu çizgiden çıkardı.
35. dakikada Atiker Konyaspor, tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta, Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutu Caner Osmanpaşa'dan döndü. Pozisyonun devamında dönen topu tamamlayan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi.
37.dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün uzun pasında Josue'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Manu'nun sağ çapraz pozisyondan attığı şutta kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Daha sonra meşin yuvarlağı önünde bulan Manu'nun ceza sahası içerisine ortasında Atiker Konyaspor, pozisyonu uzaklaştırdı.
52. dakikada Atiker Konyaspor atağında Traore'nin ceza sahası dışından sağ çapraz pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğinin üstünden dışarıya çıktı.
59. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı top Moke'ye çarparak Onur Ayık'ın önünde kaldı. Onur Ayık'ın müsait pozisyonda gelişine sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı golü önledi.
62. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
73. dakikada Akhisarspor, Jahovic'in Barbosa'ya ceza sahası içinde tehlikeli hareketinde çift vuruş kazandı. 75. dakikadaki çift vuruşu kullanan Josue'nin dokunduğu topa Adrien Regattin'in şutu üstten dışarı gitti.
83. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Josue ile paslaşan Serginho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, meşin yuvarlak arka direk dibinden dışarı çıktı.
84. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
Müsabaka, 0-0 tamamlandı.
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