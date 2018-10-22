    22 Ekim 2018, Pazartesi

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Sevilla-Akhisarspor maçına İskoç hakem

    Akhisarspora İskoç hakem
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Avrupa Ligi J 'nda Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek

    Akhisarspor'un Avrupa Ligi J üçüncü haftasında Perşembe günü deplasmanda 'nın Sevilla takımı ile yapacağı maçta hakem düdük çalacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Clancy'nin yardımcılıklarını Alastair Mather ve Sean Carr üstlenecek.

    İlave yardımcı hakemliğini Greg Aitken ile Euan Anderson'un yapacağı maçın dördüncü hakemi Graeme Stewart olacak.

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