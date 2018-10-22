Sevilla-Akhisarspor maçına İskoç hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 25 Ekim Perşembe günü oynanacak maçı Kevin Clancy yönetecek

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile yapacağı maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Clancy'nin yardımcılıklarını Alastair Mather ve Sean Carr üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Greg Aitken ile Euan Anderson'un yapacağı maçın dördüncü hakemi Graeme Stewart olacak.