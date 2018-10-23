    23 Ekim 2018, Salı

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor'da eksikler can sıkıyor

    Akhisarsporda eksikler arttı
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe günü grubun favori takımı Sevilla'ya 'da konuk olacak 'da kadrodaki eksiklerin sayısı 7'ye yükseldi.

    Serginho ve Bilal'in sakat, 'nun cezalı, Larsson ve Bokila'nın ise listesinde bulunmadığı yeşil-siyahlılarda Manu ile Vrsajevic de forma giyemeyecek. Ağır gribal enfeksiyon geçiren Manu ve sakatlığı bulunan Vrsajevic, kadroya alınmayıp Akhisar'da bırakılacak. Spor Toto 'deki kötü gidişatla demoralize olan, ilk kez yer aldığı Avrupa'daki en zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak 'da teknik direktör , 'da ülkemizi ve Akhisar'ı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Kendileri için 9 hafta sonunda son sırada yer aldıkları Süper Lig'deki yarışın daha önemli olduğunu vurgulayan Cihat Arslan, "Takım olarak gol yedikten sonra direnç gösteremiyoruz. Bunu takım içinde çözmek mecburiyetindeyiz. Takım olarak tepki koymamız gerekiyor. Bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz" dedi. Sevilla maçı sonrası ve BB Erzurumspor ile seyircileri önünde oynayacaklarını belirten Arslan, "Alacağımız 6 puanın takımımızın gerçek gücünü ortaya çıkaracağına inanıyorum. Önemli olan direnç göstermemiz. Ligin ilk yarısında kalan 8 maçın 5'ini evimizde oynayacağız. Zor bir sezondayız ama her takımı yenebiliriz. İlk yarıda 17-18 puana ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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