    22 Ekim 2018, Pazartesi

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor'da eksik çok

    Akhisarsporda eksik çok
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayıp 9 hafta sonunda 5 puanla düşme hattında son sırada kalan , ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde J Grubu'ndaki en zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak.

    Rakipleri Krasnodar ve Standard Liege ile oynadığı ilk 2 maçı kaybettiği grupta perşembe günü deplasmanında müzesinde 5 Kupası bulunan, İspanya Ligi'nde bu haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Sevilla'ya konuk olacak yeşil-siyahlılarda defansın önemli ismi cezalı. Orta sahada 'da menüsküs ameliyatı olan Serginho ve 'nın sakatlıkları sürüyor.

    Kadrodaki isimlerden Larsson ve Bokila da UEFA listesinde yer almıyor. Moralsiz olan Akhisar'da, İspanya dönüşü ligde pazartesi günü 'yi konuk edecek.

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