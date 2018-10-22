Akhisarsporda eksik çok

22 Ekim 2018, Pazartesi
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Kadrodaki isimlerden Larsson ve Bokila da UEFA listesinde yer almıyor. Moralsiz olan Akhisar'da, İspanya dönüşü ligde pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
Akhisarspor'da eksik çok
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayıp 9 hafta sonunda 5 puanla düşme hattında son sırada kalan Akhisarspor, ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'ndaki en zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak.
Rakipleri Krasnodar ve Standard Liege ile oynadığı ilk 2 maçı kaybettiği grupta perşembe günü İspanya deplasmanında müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan, İspanya Ligi'nde bu haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Sevilla'ya konuk olacak yeşil-siyahlılarda defansın önemli ismi Mustafa Yumlu cezalı. Orta sahada Brezilya'da menüsküs ameliyatı olan Serginho ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.
Kadrodaki isimlerden Larsson ve Bokila da UEFA listesinde yer almıyor. Moralsiz olan Akhisar'da, İspanya dönüşü ligde pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
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