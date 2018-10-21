    21 Ekim 2018, Pazar

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor korku tünelinde

    Akhisarspor korku tünelinde
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Son yıllarda yaptığı çıkışla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını alan , çifte kupayla başladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.

    'dan çıkıp 2008 yılına kadar tarihi boyunca 3'üncü Lig'de yer alan bir ilçe takımı olarak 7 sezondur 'de tutunan yeşil-siyahlılar, geçen sezon yarı finalde 'ı, finalde ise 'yi geçerek tarihinde ilk kez 'nı kazandı. Kupa başarısıyla bu yıl ilk kez Avrupa Ligi'ne katılmayı hak eden Akhisar, yeni sezona da son lig şampiyonu Galatasaray'ı finalde yenerek 'yla başladı. Yeşil-siyahlı ekip için büyük umutlar ve heyecanla başladığı sezonda işler hiç iyi gitmedi.

    Oynadığı 9 maçta yalnız evinde yine Galatasaray'ı yenebilen , 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle en dibe demir attı. İlk 5 maçta düşme hattında kaldıktan sonra sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Safet Susic'le yollarını ayıran Akhisar'da 'ın 2 yıl aranın ardından takımı devralması da kötü gidişe engel olamadı. Arslan yönetiminde son 3 maçını kaybeden yeşil-siyahlılar, dün deplasmanında 5-0'la dağıldı. Maçın 2'nci yarısında 12 dakika içinde kalesinde 4 gol görerek havlu atan Akhisarspor'da Cihat Arslan, "Golü yedikten sonra reaksiyonumuz olmadı. İlk golden sonra tamamen maçın defterini kapattık. Hataları acı çeke çeke düzeltmek lazım. Çalışmalı ve birbirimize sarılmalıyız" dedi.

    AVRUPA'DA ZORLU RAKİP
    Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada kalarak büyük moral çöküntüsü yaşayan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda hafta içinde en zorlu deplasmana çıkacak. Akhisar, 25 Ekim Perşembe günü müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla'ya konuk olacak. Grupta daha önce ilk iç saha maçında Standard Liege'i 5-1 yenen Sevilla, Ligi'nde bu haftaya kadar lider durumda bulunuyordu. Sevilla, dün 'ya deplasmanda 4-2 yenilerek koltuğunu takipçisine kaptırdı.


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