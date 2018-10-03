03 Ekim 2018, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor ilk Avrupa deplasmanında

Akhisarspor ilk Avrupa deplasmanında
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ikinci maçta Akhisarspor, yarın ekibi 'e konuk olacak.

'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada 'dan hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Serginho ve Eray'ın sakat olduğu yeşil-siyahlı ekipte kadrosunda yer almayan Larsson ve Bokila da forma giymeyecek. Gruptaki ilk maçında 'a 1-0 yenilen Akhisarspor, tarihinin ilk Avrupa deplasmanında ilk golünü atarak ilk puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak.
Akhisarspor'da geçen hafta 2 yıl aradan sonra göreve dönen da kariyerinin ilk Avrupa sınavına çıkacak. , ilk grup maçında grubun favori ekibi Sevilla'ya 'da 5-1 mağlup oldu. Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl 'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra 'de ve 'da oynayan Luis Pedro Cavanda yer alıyor.

Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Teknik direktör Cihat Arslan, Belçika'da ilkleri başarmak istediklerini söyledi.


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