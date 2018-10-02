Akhisarsporda Standard Liege maçı hazırlıkları

02 Ekim 2018, Salı
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Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 02.10.2018
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü Belçika temsilcisi Standard Liege'e konuk olacak Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan idmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Antrenman, taktik çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları süren Eray Ataseven, Daniel Larsson ve Serginho çalışmada yer almadı.
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