    02 Ekim 2018, Salı

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları

    Akhisarsporda Standard Liege maçı hazırlıkları
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    J Grubu'nun ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü temsilcisi 'e konuk olacak Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü.

    Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

    Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan idmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Antrenman, taktik çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

    Sakatlıkları süren Eray Ataseven, Daniel Larsson ve Serginho çalışmada yer almadı.

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