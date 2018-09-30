    30 Eylül 2018, Pazar

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor deplasmanlarda kayıp

    Akhisarspor deplasmanlarda kayıp
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'de geçen hafta son şampiyon 'ı 3-0 yenerek sükse yapan , teknik direktör yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilirken, bu sezon dördüncü deplasman randevusundan da puansız ayrıldı.

    Oynadığı 4 deplasman maçını da kaybedip alt sıralarda kalan yeşil-siyahlılar, Alanya'da Fatih'in penaltı kurtarıp takıma moral kazandırması, rakip takımın son 20 dakikada 10 kişi kalmasına rağmen puan alamadı.

    Maçın başında gol yemenin oyun planlarını bozduğunu söyleyen , "Oyunsal anlamda biraz güvensizliğe sebep oldu. Daha öncede deplasmanlarda sorunlu bir durumumuz söz konusuydu. Artık Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege maçına odaklanacağız. Dönüşte de çok önemli bir maçı var. Bizim için hayati önemli. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya gayret edeceğiz" dedi.

    'da 4 maçlık cezası bittikten sonra son dakikada Alanya ağlarını sarsan Seleznyov, sahalara golle döndü.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
    Aytemiz Alanyaspor durdurulamıyor! Aytemiz Alanyaspor durdurulamıyor!
    UEFA açıkladı! Listede tek Türk futbolcu... UEFA açıkladı! Listede tek Türk futbolcu...
    Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanında Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanında
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör