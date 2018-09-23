Cem Kavçak: "Galibiyet futbolcularımın hakkıydı"
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Kavçak, planladıkları gibi sahada mücadele edip, göze hoş gelen bir futbol ortaya koyduklarını kaydetti.
İstatistiklere ve verilere inanan birisi olduğunu aktaran Kavçak, şöyle konuştu:
"Galatasaray, ilk yarılarda yüzde 65 isabetli pas oranına ulaşırken, 45 ila 60-65. dakikalar arasında bu üstünlüğünü rakibe kaptırıyordu. Son 15-20 dakikalarda ise inanılmaz pas hataları yapan bir takımdı. Bunları değerlendirdik. Rakibin ikinci top sıkıntısı vardı ve bizim de aynı şekildeydi. Bunları almamız gerektiğini söyledik. Daha önce yaptıkları işlerden bahsettik. İki kupa kazanan bu futbolcular galibiyet aldılarsa, onların hakkıdır. Sahada her şeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir."
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçını kazanmayı da çok istediklerini kaydeden Kavçak, "İki maçı da takımım için kazanmak istedim. Genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istedim." diyerek sözlerini tamamladı.
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