Rusya’da gündem Akhisarspor ve Galatasaray
Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Akhisarspor rakibi Krasnodar, Rusya liginde deplasmanda Krilya Sovetov’u 3-0’lık net bir skor ile yenerken, Akhisar’ın Galatasaray’ı 3-0 gibi net bir skor ile geçmesi Krasnodar’da gündem oldu.
Özellikle Krasnodar basını Akhisar'ın Galatasaray'ı 3-0 gibi ezici bir skorla yenmesini değerlendirdi. Akhisar'ın dinamik bir takım olduğunu yazan birçok gazete, Krasnodar'ın bir sonraki maçta Akhisar'a karşı dikkatli olması gerektiğini, 1-0'lık skor ile Krasnodar'ın kazanmasının bile büyük bir başarı olduğunu yazdı. Diğer taraftan bu akşam oynanan lig maçında Krasnodar deplasmanda Krilya Sovetov'u Ari ve Magomed Suleymanov'un 2 golüyle 3-0 mağlup etti.
GALATASARAY'IN RAKİBİ YİNE KAZANAMADI
Galatasaray'ın bir diğer rakibi Lokomotif Moskova bu hafta Zenit ile oynadığı maçı 5-3 kaybetti. Rus basınında ligde 11. sırada bulunan Lokomotif Moskova'nın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde işinin çok zor olduğu değerlendirmelerinde bulunuldu. Rus basını, Galatasaray'ın Akhisar'a 3-0 gibi bir skorla mağlup olmasını ise 'sürpriz' olarak sayfalarına taşıdı.
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