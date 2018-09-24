    25 Eylül 2018, Salı

    GALATASARAY

    Rusya’da gündem Akhisarspor ve Galatasaray

    Rusya’da gündem Akhisarspor ve Galatasaray
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Akhisarspor rakibi , liginde deplasmanda ’u 3-0’lık net bir skor ile yenerken, Akhisar’ın ’ı 3-0 gibi net bir skor ile geçmesi Krasnodar’da gündem oldu.

    Özellikle basını Akhisar'ın 'ı 3-0 gibi ezici bir skorla yenmesini değerlendirdi. Akhisar'ın dinamik bir takım olduğunu yazan birçok gazete, Krasnodar'ın bir sonraki maçta Akhisar'a karşı dikkatli olması gerektiğini, 1-0'lık skor ile Krasnodar'ın kazanmasının bile büyük bir başarı olduğunu yazdı. Diğer taraftan bu akşam oynanan lig maçında Krasnodar deplasmanda 'u Ari ve Magomed Suleymanov'un 2 golüyle 3-0 mağlup etti.




    GALATASARAY'IN RAKİBİ YİNE KAZANAMADI
    Galatasaray'ın bir diğer rakibi bu hafta Zenit ile oynadığı maçı 5-3 kaybetti. Rus basınında ligde 11. sırada bulunan Lokomotif Moskova'nın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde işinin çok zor olduğu değerlendirmelerinde bulunuldu. Rus basını, Galatasaray'ın Akhisar'a 3-0 gibi bir skorla mağlup olmasını ise 'sürpriz' olarak sayfalarına taşıdı.

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