Akhisarsporun en tecrübelisi Seleznov

Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
İlk defa UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda mücadele etti - Organizasyonda 35 maça çıkıp 11 gol atan Yevgen Seleznov, yeşil-siyahlı ekibin en tecrübeli ve en golcü ismi konumunda bulunuyor - Türk futbolcular içinde Mustafa Yumlu Trabzonspor'da 24 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.
İlk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü Krasnador'u konuk edecek.
Yeşil-siyahlı ekibin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.
En tecrübelisi Seleznov
Daha önce Dnipro ve Shaktar Donetsk formalarıyla 35 maça çıkan Yevgen Seleznov, bu müsabakalarda 11 gole imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde en tecrübeli ismi ve en golcü ismi konumunda bulunan Seleznov'u Trabzonspor'la 24 karşılaşmada mücadele eden Mustafa Yumlu'yu izliyor.
Türk futbolcular içinde en tecrübeli isim konumunda Mustafa Yumlu'yu 23 maçta 1 gol kaydeden Avdija Vrsajevic takip ediyor.
Golcüler
Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen isimlerden 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Seleznov'un 11 golü bulunurken, Elvis Manu ve Helder Barbosa'nın 4'er, Josue'nin 2 ve Avdija Vrsajevic'in ise 1 golü var.
UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyenler
Akhisarspor'un UEFA kadrosunda yer alıp, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyenlerin performansları şöyle:
|Futbolcu
|Takım
|Oynadığı maç
|Gol
|Milan Lukac
|Partizan
|8
|-
|Fatih Öztürk
|Trabzonspor
|5
|-
|Caner Osmanpaşa
|Trabzonspor
|1
|-
|Mustafa Yumlu
|Trabzonspor
|24
|-
|Dany
|Toulose
|7
|-
|Gaziantepspor
|4
|-
|Kadir Keleş
|Trabzonspor
|3
|-
|Miguel Lopes
|Braga
|1
|-
|Lyon
|5
|-
|Avdija Vrsajevic
|Hajduk Split
|10
|-
|Zeljeznicar
|2
|1
|Osmanlıspor
|11
|-
|Josue
|Porto
|2
|-
|Braga
|5
|2
|Bilal Kısa
|Galatasaray
|1
|-
|Elvis Manu
|Feyenoord
|9
|4
|Helder Barbosa
|Braga
|14
|4
|AEK
|2
|-
|Onur Ayık
|Werder Bremen
|1
|-
|Kardemir Karabükspor
|2
|-
|Yevgen Seleznov
|Shakhtar Donetsk
|2
|1
|Dnipro
|33
|10
|Adrien Regattin
|Osmanlıspor
|8
|-
|Toulose
|1
|-
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