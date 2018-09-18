    19 Eylül 2018, Çarşamba

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

    Akhisarsporun en tecrübelisi Seleznov
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    İlk defa UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda mücadele etti - Organizasyonda 35 maça çıkıp 11 gol atan , yeşil-siyahlı ekibin en tecrübeli ve en golcü ismi konumunda bulunuyor - Türk futbolcular içinde Mustafa Yumlu Trabzonspor'da 24 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

    İlk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda yer aldı.

    UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü Krasnador'u konuk edecek.

    Yeşil-siyahlı ekibin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

    En tecrübelisi Seleznov

    Daha önce Dnipro ve Shaktar Donetsk formalarıyla 35 maça çıkan , bu müsabakalarda 11 gole imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde en tecrübeli ismi ve en golcü ismi konumunda bulunan Seleznov'u Trabzonspor'la 24 karşılaşmada mücadele eden Mustafa Yumlu'yu izliyor.

    Türk futbolcular içinde en tecrübeli isim konumunda Mustafa Yumlu'yu 23 maçta 1 gol kaydeden Avdija Vrsajevic takip ediyor.

    Akhisarspor-Krasnodar maçına Fin hakem

    Golcüler

    Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen isimlerden 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Seleznov'un 11 golü bulunurken, Elvis Manu ve Helder Barbosa'nın 4'er, Josue'nin 2 ve Avdija Vrsajevic'in ise 1 golü var.

    UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyenler

    Akhisarspor'un UEFA kadrosunda yer alıp, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyenlerin performansları şöyle:

    FutbolcuTakımOynadığı maçGol
    Milan LukacPartizan8-
    Fatih ÖztürkTrabzonspor5-
    Caner OsmanpaşaTrabzonspor1-
    Mustafa YumluTrabzonspor24-
    DanyToulose7-
    Gaziantepspor4-
    Kadir KeleşTrabzonspor3-
    Miguel LopesBraga1-
    Lyon5-
    Avdija VrsajevicHajduk Split10-
    Zeljeznicar21
    Osmanlıspor11-
    JosuePorto2-
    Braga52
    Bilal KısaGalatasaray1-
    Elvis ManuFeyenoord94
    Helder BarbosaBraga144
    AEK2-
    Onur AyıkWerder Bremen1-
    Kardemir Karabükspor2-
    Yevgen SeleznovShakhtar Donetsk21
    Dnipro3310
    Adrien RegattinOsmanlıspor8-
    Toulose1-
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