Akhisarspor-Krasnodar maçına Fin hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya Futbol Federasyonundan Ville Nevalainen yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada, Finlandiya'dan Ville Nevalainen düdük çalacak.

Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak. Petri Viljanen ve Dennis Antamo'nun ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykanen olacak.