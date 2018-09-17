    19 Eylül 2018, Çarşamba

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor-Krasnodar maçına Fin hakem

    Akhisarspor-Krasnodar maçına Fin hakem
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü oynanacak - maçını Finlandiya Futbol Federasyonundan yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada, Finlandiya'dan düdük çalacak.

    Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak. Petri Viljanen ve Dennis Antamo'nun ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykanen olacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Akhisarspor, Susiçin sözleşmesini feshetti Akhisarspor, Susiç'in sözleşmesini feshetti
    Akhisarspor, Safet Susic ile yollarını ayırdı Akhisarspor, Safet Susic ile yollarını ayırdı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör