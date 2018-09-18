Akhisarsporun Avrupa heyecanı

Tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'ndaki ilk maçta evinde Perşembe günü Rus Krosnodar'ı konuk edecek Akhisarspor, hazırlıklara başladı.

Süper Lig'deki kötü gidişin ardından teknik direktör Saffet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlıları haftanın ilk antrenmanında antrenör Cem Kavçak çalıştırdı. Teknik adam konusuna acil çözüm arayan Akigo, bir isimle anlaşamadığı takdirde maça Kavçak yönetiminde çıkacak.

Sakatlığı devam eden Lopes'in görev yapamayacağı Akhisar'da ligde cezası yüzünden 3 maçtır forma giyemeyen golcü Seleznyov ise sahada olacak. Maç öncesi yarın saat 16.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda ev sahibi Akigo, saat 18.00'de ise Krasnodar Teknik Direktörü Murad Musayev basın toplantısı düzenleyecek. Tarihi sınav öncesi 30 ile 50 TL arasında piyasaya çıkarılan biletlerin satışı sürüyor. Saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi Finlandiyalı Hakem Ville Nevalainen yönetecek.