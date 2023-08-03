UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor sahasında CFR Cluj'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-1 mağlup etti ve 3. tura adını yazdırdı.

A. Demirspor'un golü 43. dakikada David Akintola ve 90+4'te Cherif Ndiaye'den geldi. CFR Cluj'un golünü ise 68'de Vasile Mogos kaydetti. Ayrıca Adana'da Andreaw Gravillon, yaptığı müdahale sonrası 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'nde 3. tura yükselen taraf oldu.

A. DEMİRSPOR'UN RAKİBİ OSIJEK!

Adana Demirspor'un 3. turdaki rakibi Zalaegerszegi'yi saf dışı bırakan Hırvatistan ekibi Osijek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Camora'nın sol kanattan yaptığı ortada Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası CFR Cluj savunmasının ceza yayına doğru uzaklaştırdığı topa Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL! 43. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.

GOL! 68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

GOL! 90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.