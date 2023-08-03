UEFA ÜLKE PUANI: Temsilcilerimiz maçlarını tamamladı! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 23:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023- 23:41