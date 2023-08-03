Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.
UEFA ÜLKE PUANI: Temsilcilerimiz maçlarını tamamladı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.