ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Adana Demirspor, Romanya temsilcisi Cluj ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Belçikalı hakem Nathan Verboomen, müsabakada görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 16:10