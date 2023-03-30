Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde 14 maçta 14 galibiyet alan ve son olarak Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray, rakiplerinin birbirleri ile oynadığı haftada mutlak 3 puan kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.