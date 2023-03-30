Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde 14 maçta 14 galibiyet alan ve son olarak Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray, rakiplerinin birbirleri ile oynadığı haftada mutlak 3 puan kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 10:22