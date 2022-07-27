Yeni sezon öncesi hazırlıklarına İtalya'da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Napoli ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Adana Demirspor, Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodriguez, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga ilk 11'iyle çıkarken Napoli ise Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen ilk 11'iyle maça başladı.
Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mavi Şimşekler'in gollerini penaltılardan 73'te Balotelli ve 87'de Yusuf Sarı kaydetti.
Napoli'nin golleri ise 55'de Lozano, 90+2'de İsmail Çokçalış (KK) kaydetti.
İşte maçın golleri...