Napoli 2-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ
İtalya'da yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşılaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlik ile sona erdi. İşte müsabakanın özeti...
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