Yeni sezon öncesi hazırlıklarına İtalya’da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, İtalya kampında hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodriguez, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga

NAPOLI – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:30'da başlayacak olan Napoli – Adana Demirspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak.